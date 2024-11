'OVNIs' são vistos sobrevoando Área 51 nos Estados Unidos

Dezenas de moradores da região de Las Vegas, nos Estados Unidos, relataram terem visto enxames de OVNIs sobrevoando a Área 51, base militar do país. Os relatos descrevem objetos que possuem formato de cubo, luz própria e “sempre parecem ir em direção à base aérea de Nellis”, afirma o jornal Dailymail.

A base de Nellis está a aproximadamente 64 quilômetros de Las Vegas. Este caso é similar ao ocorrido na Base Conjunta Langley-Eustis, no estado da Virgínia, onde autoridades locais relataram ter visto “luzes vermelhas, verdes e brancas piscantes”. Neste caso, as luzes se movimentavam em alta velocidade no espaço aéreo.