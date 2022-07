Pescador tenta segurar tubarão e tem o dedo arrancado; vídeo

Um pescador dos Estados Unidos perdeu parte do dedo ao tentar segurar um tubarão com as mãos durante um passeio de barco na Flórida. O caso foi registrado e nas imagens é possível ouvir o homem reclamar que o animal arrancou o seu dedo mindinho.

Nas cenas gravadas é possível ver o homem ao lado de uma criança, inclinado em direção à água, tentando agarrar o tubarão pela cauda. Entretanto, o predador consegue escapar, mas, antes disso abocanha o dedo do pescador. Ele ainda gira duas vezes e aparece com a boca cheia de sangue.

O vídeo do acidente foi compartilhado na rede social Tik Tok e já tem quase 100 mil visualizações. Na legenda, o autor da publicação escreve: “Jogue jogos estúpidos, ganhe prêmios estúpidos”. Nos comentários, internautas se impressionam com a calma do homem diante do acontecido: “Ele está bem calmo para o que aconteceu”. Veja o vídeo:

(*Estagiário Gabriel Mansur, sob supervisão da editora de OLiberal.com, Ádna Figueira)