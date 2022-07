Surfista filma momento em que é perseguido por tubarão em alto mar; vídeo

O surfista Chad Porter mostrou que tem coragem ao filmar e compartilhar o momento em que é perseguido por um tubarão, em alto mar, enquanto praticava kitesurf. A cena foi publicada em seu perfil no Instagram.

"Não é hora de cair", escreveu na legenda do vídeo, com o clássico tema musical do filme "Tubarão", de Steven Spielberg.

As imagens foram filmadas por uma câmera acoplada no material usado por Chad na atividade esportiva. No vídeo, é possível ver que o surfista olha para trás para saber o quão perto o tubarão chegou de sua prancha. No fim, o esportista saiu ileso da perseguição.