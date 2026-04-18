Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Mundo chevron right

Mundo

Papa Leão XIV minimiza atrito com Trump e evita embate político: 'Não é do meu interesse'

Pontífice afirma que declarações foram mal interpretadas e diz não ter interesse em confronto com presidente dos EUA

Hannah Franco

O papa Leão XIV afirmou neste sábado (18) que não pretende manter um embate direto com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. A declaração foi feita durante agenda na África, onde o pontífice cumpre uma viagem oficial de dez dias.

Segundo ele, declarações recentes atribuídas ao seu discurso foram interpretadas de forma equivocada e não tinham como alvo o líder norte-americano.

VEJA MAIS

image Lula defende papa Leão XIV após críticas de Trump: 'ninguém precisa ter medo de ninguém'
Declarações foram dadas durante entrevista do presidente a três veículos de imprensa nesta terça-feira

image Lula: Papa Leão disse que democracia pode se tornar máscara ao domínio de elites econômicas

A repercussão começou após Leão XIV afirmar, durante passagem por Camarões, que o mundo estaria sendo “devastado por um punhado de tiranos”. A declaração gerou interpretações de que seria uma crítica indireta a Trump.

Neste sábado, o papa negou a intenção de direcionar a fala ao presidente dos Estados Unidos. “O discurso foi preparado duas semanas antes, muito antes de o presidente comentar sobre mim e sobre a mensagem de paz que estou promovendo”, afirmou. “Acabou sendo interpretado como se eu estivesse tentando debater com o presidente, o que não é do meu interesse”, completou.

O episódio ganhou força após Donald Trump criticar o pontífice em publicação na rede Truth Social, na qual o classificou como “fraco no combate ao crime” e “terrível em política externa”.

O republicano também compartilhou uma imagem gerada por inteligência artificial em que aparece como uma figura semelhante a Jesus. A postagem teve grande repercussão e acabou sendo removida.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

Papa Leão

Donald Trump
Mundo
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM MUNDO

Lula: Papa Leão disse que democracia pode se tornar máscara ao domínio de elites econômicas

18.04.26 15h22

Lula parabeniza Sánchez por proibir que aviões dos EUA saíssem da Espanha para atingir Irã

18.04.26 15h11

NO IRÃ

Irã volta a restringir Estreito de Ormuz e pressiona EUA em meio a bloqueio naval

Medida amplia tensão no Golfo Pérsico e ameaça fluxo de cerca de 20% do petróleo mundial enquanto negociações entre Irã e Estados Unidos seguem indefinidas

18.04.26 8h29

guerra

Irã ameaça novo fechamento em Ormuz, caso EUA não acabem com bloqueio naval, diz agência

Trump publicou na rede Truth Social que o bloqueio aos portos iranianos será mantido até a conclusão de um acordo de paz

17.04.26 14h17

MAIS LIDAS EM MUNDO

POLÊMICA

Após criticar o papa, Trump publica imagem de si mesmo como uma figura semelhante a Jesus

A ilustração mostra Trump com vestes brancas e vermelhas e mãos que emitem luz

13.04.26 11h22

MUNDO

Professor de pilates faz sexo com alunas em academia e vídeos vazam na web

As imagens, captadas pelas câmeras de segurança da academia onde ele trabalhava, foram divulgadas ilegalmente nas redes sociais

07.02.25 12h40

CURIOSIDADE

O que aconteceu com as bandeiras dos EUA colocadas na Lua? Saiba se elas ainda estão lá!

A primeira bandeira foi hasteada por Neil Armstrong e Buzz Aldrin no dia 20 de julho de 1969, na superfície lunar

10.04.26 18h09

MUNDO

Hipopótamos de Pablo Escobar serão sacrificados na Colômbia; saiba o motivo

Os animais foram trazidos ilegalmente por Escobar para compor um zoológico particular em uma de suas propriedades.

15.04.26 9h15

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda