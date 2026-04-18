Papa Leão XIV minimiza atrito com Trump e evita embate político: 'Não é do meu interesse'

O papa Leão XIV afirmou neste sábado (18) que não pretende manter um embate direto com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. A declaração foi feita durante agenda na África, onde o pontífice cumpre uma viagem oficial de dez dias.

Segundo ele, declarações recentes atribuídas ao seu discurso foram interpretadas de forma equivocada e não tinham como alvo o líder norte-americano.

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A repercussão começou após Leão XIV afirmar, durante passagem por Camarões, que o mundo estaria sendo “devastado por um punhado de tiranos”. A declaração gerou interpretações de que seria uma crítica indireta a Trump.

Neste sábado, o papa negou a intenção de direcionar a fala ao presidente dos Estados Unidos. “O discurso foi preparado duas semanas antes, muito antes de o presidente comentar sobre mim e sobre a mensagem de paz que estou promovendo”, afirmou. “Acabou sendo interpretado como se eu estivesse tentando debater com o presidente, o que não é do meu interesse”, completou.

O episódio ganhou força após Donald Trump criticar o pontífice em publicação na rede Truth Social, na qual o classificou como “fraco no combate ao crime” e “terrível em política externa”.

O republicano também compartilhou uma imagem gerada por inteligência artificial em que aparece como uma figura semelhante a Jesus. A postagem teve grande repercussão e acabou sendo removida.