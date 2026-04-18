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Lula: Papa Leão disse que democracia pode se tornar máscara ao domínio de elites econômicas

Estadão Conteúdo

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) citou o Papa Leão XIV neste sábado, 18, e disse que o atual modelo de democracia "corre o risco de se tornar a máscara para o domínio das elites econômicas".

Lula também criticou, sem mencionar o nome de nenhum adversário, a direita brasileira. Os ataques, porém, ficaram evidentes. O petista disse que é preciso "desmascarar" quem diz estar ao lado do povo, mas governa para os mais ricos e aqueles que dizem ser patriotas, mas pedem sanções contra o próprio país.

"O Papa Leão XIV disse que a democracia corre o risco de se tornar uma máscara para o domínio das elites econômicas e tecnológicas. Nosso papel é desmascarar essas forças, desmascarar aqueles que dizem estar do lado do povo, mas governam para os mais ricos. Aqueles que dizem ser patriotas, mas opõem a soberania à venda e pedem sanções contra seu próprio país. Aqueles que proclamam defender a família, mas fecham os olhos para a violência contra as mulheres e o abuso sexual de crianças", disse, em discurso lido e previamente preparado. O presidente discursou no evento de esquerda Global Progressive Mobilisation (GPM) em Barcelona, na Espanha.

Também mencionou a Bíblia em outro momento do discurso, desta vez de improviso. Lula afirmou que defende direitos iguais para os cidadãos e que os mais pobres tenham acesso às mesmas oportunidades que os mais ricos. "Tudo isso está na Bíblia, na Constituição de cada país, na declaração universal de direitos humanos da Organização das Nações Unidas (ONU), e por que não se cumpre?", afirmou.

Lula discursou logo antes do primeiro-ministro da Espanha, Pedro Sánchez. Foi aplaudido várias vezes pelos presentes, em alguns momentos com os participantes de pé durante os aplausos.

O petista foi recebido pela plateia com aplausos e sob cantos de "olê, olê, olá, Lula, Lula", evocando o jingle que usou na sua primeira campanha presidencial, em 1989.

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LULA/ESPANHA/GPM/DISCURSO/PAPA LEÃO XIV
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