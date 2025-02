Papa Francisco é internado para tratar bronquite, diz Vaticano

O Papa Francisco, 87 anos, foi internado na manhã desta sexta-feira (14/2) no Hospital Agostino Gemelli, em Roma, para a realização de exames diagnósticos e a continuidade do tratamento contra uma bronquite persistente. A informação foi confirmada pela Sala de Imprensa da Santa Sé, que destacou que a decisão foi tomada após o Pontífice concluir sua agenda de audiências.

Nos últimos dias, o próprio Papa já havia demonstrado sinais da enfermidade, evitando a leitura de catequeses, homilias e discursos preparados. Apesar das dificuldades de saúde, Francisco manteve os compromissos programados para esta manhã na Casa Santa Marta, onde reside.

Esta é a quarta internação hospitalar do Papa desde o início de seu pontificado. Em junho de 2021, ele passou por uma cirurgia devido a uma estenose diverticular sintomática do cólon. No ano passado, foi internado duas vezes: em março, para exames médicos, e em junho, para uma cirurgia de laparotomia e reconstrução da parede abdominal.

O Vaticano ainda não divulgou previsão de alta nem detalhes adicionais sobre o estado de saúde do Pontífice. Nos últimos anos, a saúde do Papa Francisco tem sido motivo de atenção, especialmente devido a problemas respiratórios e de mobilidade. Mesmo assim, ele segue desempenhando suas funções, participando de eventos e audiências sempre que possível.

A internação do Papa ocorre às vésperas da Quaresma, um período litúrgico importante para a Igreja Católica. A expectativa é que, dependendo de sua recuperação, ele possa seguir com as atividades programadas para esse período.