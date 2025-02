Janja se encontra com Papa Francisco em Roma e revela emoção

A primeira-dama Rosângela da Silva, a Janja, se encontrou com o papa Francisco nesta quarta-feira (12) durante audiência no Vaticano. Janja compartilhou no seu perfil do Instagram a experiência de ter se encontrado com o pontífice e revelou que “é sempre uma emoção” se encontrar com o líder da Igreja Católica.

Janja afirmou que agradeceu pelas orações pela saúde do marido, o presidente Lula, e que conversou sobre a Aliança Global Contra a Fome e a Pobreza, lançada durante a Cúpula de Líderes do G20, no Rio de Janeiro, em 2024.

“Hoje a gente começou o dia abençoada, encontrando com o papa Francisco. Eu estou muito emocionada, toda vez que eu encontro com ele é sempre uma emoção“, disse Janja. “Eu falei um pouco do meu trabalho com as mulheres e com as meninas na questão da pobreza, de como a fome e a pobreza impactam a vida das meninas“.

A primeira-dama viajou à Itália com o ministro do Desenvolvimento e Assistência Social, Wellington Dias. Os 2 participam da 48ª Sessão do Conselho de Governança do Fundo Internacional de Desenvolvimento Agrícola (Fida), que vai até amanhã (13).