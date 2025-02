Janja cancela agenda em Belém essa semana após pedido da presidência

A primeira-dama do Brasil, Janja Lula da Silva, cancelou vinda a Belém, prevista para ocorrer esta semana, como comunicado através do seu perfil no instagram. Ela estaria acompanhada do ministro do turismo, Celso Sabino, e da educação, Camilo Santana, para “falar sobre a COP 30 e o projeto das cozinhas sustentáveis”. O anúncio do cancelamento foi emitido pelo Ministério do Turismo (Mtur), que mudou a data da visita para atender “a uma solicitação da Presidência da República, que requisitou a realização do evento em outra ocasião”.

Segundo a nota do MTur, o encontro estava previsto para ocorrer nesta quarta-feira (5), na “cerimônia de certificação dos alunos do 1º ciclo dos cursos de qualificação da Escola Nacional do Turismo”. O aviso informa que a entrega ainda vai ocorrer em nova data ainda a ser definida. “Reafirmamos nosso compromisso em garantir uma cerimônia à altura da dedicação e do esforço de todos os alunos, docentes e parceiros envolvidos”, afirma trecho da nota.

Além da capital paraense, a primeira dama também anunciou na mensagem das suas redes sociais, outras participações por todo o país e em outros países. “Durante o ano de 2025, vou estar pelo Brasil acompanhando os monstros para mostrar para vocês os resultados das políticas públicas do governo do Presidente Lula”, escreveu na postagem sobre a nova agenda de compromissos deste ano.

No vídeo em que anuncia a movimentação, a primeira dama aparece ao lado do ministro do desenvolvimento e assistência social, família e combate à fome, Wellington Dias. Ambos se reuniram para conversar sobre a Aliança Global Contra a Fome. Em breve, ambos viajam a trabalho com destino a Roma, a convite do Fundo Internacional de Desenvolvimento Agrícola da ONU (FIDA).

“Ela tem a experiência de quem já trabalhou lá no CRAS, na área da assistência social. Eu fiz um convite, ela aceitou e nós vamos juntos para uma agenda. O Brasil vai participar do conselho dos Campeões, é um dos 25 países da Aliança global contra a Fome e a Pobreza, e vai estar ali colocando a sua experiência, com a nossa querida Janja que vai estar participando desse trabalho”, explica o ministro.

Janja esteve afastada das suas atividades pelos últimos dois meses, para dar suporte ao presidente Lula, devido a questões de saúde, como mencionado no vídeo divulgado. Ela se refere ao procedimento cirúrgico a que o presidente foi submetido para a drenagem de um hematoma da cabeça, entre o osso do crânio e o cérebro, adquirido após uma queda. Agora, após a alta de Lula, a primeira dama promete voltar “a todo o vapor”.

“Vai ser um ano de muito trabalho e vocês vão me ver andar pelo Brasil junto com os ministros e a gente vai mostrar um pouquinho dos resultados dos programas e das políticas sociais do governo do Presidente Lula. Então, aguarde que esse ano vai ser de muito trabalho”, conclui a primeira dama na mensagem.