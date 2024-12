"Janja possui um gabinete próprio bancado com os impostos dos brasileiros”, diz Nikolas Ferreira

Pesquisa

As viagens são uma das prioridades entre os objetivos dos brasileiros — superando, inclusive, a compra ou troca de carro.

Sorte

A probabilidade de acertar as seis dezenas da Mega da Virada 2024 com uma aposta simples é de 1 em 50 milhões.

"Janja possui um gabinete próprio bancado com os impostos dos brasileiros.”

Nikolas Ferreira (PL-MG), deputado federal, afirmou em publicação no X (ex-Twitter) que acionará o Tribunal de Contas da União (TCU) e o Ministério Público Federal (MPF) para investigar possíveis casos de improbidade administrativa envolvendo os gastos da primeira-dama Janja Lula da Silva.

CÂMARA

BELÉM

A disputa pela presidência da Câmara Municipal de Belém a partir de 2024 está “pegando fogo”. Nos bastidores, os vereadores já veem como certa a reeleição de John Wayne (MDB) como presidente da Casa - a corrida agora é pelas demais vagas na Mesa Diretora, nos cargos de vice-presidente e quatro secretários. Ao que parece, todo mundo quer espaço na condução da Câmara no próximo biênio.

APOIO

Um dos nomes mais cobiçados para 1º secretário é de Felipe Vinagre (União Brasil). Entre os parlamentares mais novos, ele teria unanimidade, e parece que também já tem aval do prefeito eleito, Igor Normando (MDB), faltando apenas Wayne aprovar a escolha. Nesta sexta-feira (27) houve até um almoço para fechar apoio ao nome de Vinagre entre um grupo de vereadores.

CHAPA

ANANINDEUA

A coluna vem noticiando, em edições recentes, o embate político pela presidência da Câmara Municipal de Ananindeua. E houve uma atualização por lá: foi protocolada, oficialmente, a chapa de oposição ao prefeito da cidade, Dr. Daniel (PSB), liderada pela vereadora eleita Pamela Wayne (MDB), que é esposa do presidente da Câmara Municipal de Belém, John Wayne (MDB). A chapa leva o nome “Ananindeua no Ritmo do Pará”.

MESA

Além da candidata a presidente, o documento traz a composição da Mesa Diretora, com Flávio Nobre (MDB) como vice-presidente; e Monique do Chicão (MDB), Alexandre Silva (PDT), Ray Tavares (MDB) e Neto D Ippolito (PV) como 1ª, 2º, 3ª e 4º secretários, respectivamente. Pode-se dizer que a chapa é forte, já que, dos membros, uma parte ocupa bons lugares entre os vereadores mais votados de 2024 na cidade - Monique, por exemplo, ficou em segundo lugar, com 6.314 votos, e Alexandre, em sexto, com 5.067.

INFLAÇÃO

BEBIDAS

Quem vai aproveitar as festas de virada de ano para confraternizar entre amigos e familiares enfrentará custos mais altos na hora de comprar bebidas alcoólicas em Belém. A prévia da inflação de dezembro, medida pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo 15 (IPCA-15), do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), apontou uma alta de 16,86% nas bebidas e infusões no geral, no acumulado do ano, até a primeira metade do mês. Mais especificamente, a cerveja teve reajuste de 7,07%, e outras bebidas alcoólicas ficaram 5,72% mais caras.

PREÇO

CARNE

Fazer churrasco ficará mais custoso no ano que vem. O preço da carne já tem pesado no bolso dos belenenses, e a expectativa é de que, em 2025, ele fique ainda mais elevado, segundo fonte do setor agropecuário ouvido pela coluna. O IPCA 15, do IBGE, apontou um reajuste de 7,71% na comparação mensal, até metade de dezembro, e de 16,34% no acumulado do ano. No mês, o item que ficou mais caro foi o peito (11,11%), seguido do filé mignon (10,94%), da capa de filé (10,48%) e do acém (10,18%). Já no ano, os tipos de carnes que tiveram as maiores altas foram a pá (23,84%), o filé mignon (22,48%), o peito (22,37%) e o acém (19,07%). A fonte da coluna enfatizou que, em 2025, o preço da carne terá valores bem maiores, principalmente por causa do grande volume de fêmeas prenhas abatidas em frigoríficos neste ano.

AGRICULTURA

CRÉDITO

Do total de agricultores familiares nas regiões Norte e Nordeste, 90% estão fora do acesso ao crédito, segundo um levantamento realizado pelo gabinete do senador Beto Faro (PT-PA), com base em dados do IBGE. Ou seja, onde o Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (Pronaf) deveria impulsionar a agricultura familiar, ela vem desaparecendo, segundo o parlamentar. A contradição, neste caso, é evidente: enquanto a produção agrícola cresce, os benefícios não chegam a quem precisa.

EXPECTATIVA

RÉVEILLON

Passado o Natal, as lojas de Belém estão todas focadas no Ano-Novo, e a expectativa do Sindicato do Comércio Varejista e dos Lojistas de Belém (Sindilojas) é de que haja um crescimento nas vendas entre 3% e 5%, sendo que o número pode ser maior ou menor, dependendo de fatores regionais. Mas, como a capital paraense tem grande importância, principalmente no que diz respeito à entrada de pessoas de outras regiões neste período, a demanda deve ser alta nos próximos dias.

EM POUCAS LINHAS

- A validade de todas as carteiras que dão direito ao benefício de Isenção Tarifária para Pessoas Com Deficiência (PCD) e que venceram em 2024 foi prorrogada até 30 de junho do ano que vem, conforme publicado pela Agência de Regulação e Controle dos Serviços Públicos de Transporte do Pará (Artran), nesta sexta-feira (27), no Diário Oficial do Estado (DOE).

- Uma portaria do órgão traz a prorrogação, garantindo o direito dos usuários de utilizar as carteiras vencidas sem nenhum prejuízo. Neste ano de 2024 foram impressas 15.314 carteiras para PCDs residentes no Pará.

- A apresentação do primeiro bebê de 2025, que já virou tradição, será feita às 9h30 da próxima quarta-feira (1º) às equipes de imprensa, na Santa Casa. Essa divulgação do nascimento do “primeiro bebê do ano” já ocorre há mais de duas décadas.

- Espaços de lazer e cultura de Belém terão funcionamento diferenciado neste final de ano, de acordo com a Organização Social Pará 2000, que administra a Estação das Docas, o Parque Zoobotânico Mangal das Garças e o Parque Estadual do Utinga Camillo Vianna.

- Nesta segunda-feira (30) a Estação funcionará das 10h às 20h. Já o Mangal das Garças estará aberto excepcionalmente das 8h às 18h. Enquanto isso, o Parque do Utinga terá funcionamento entre 6h e 17h.

- Na terça-feira (31) os horários serão os seguintes: das 10h às 15h e a partir das 20h, na Estação das Docas; das 8h às 16h, no Mangal das Garças; e das 6h às 12h, no Parque do Utinga. Os três espaços estarão fechados na quarta-feira (1º), retomando o funcionamento normal no dia seguinte.

- A Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) divulgou nesta sexta-feira (27) a 7ª edição do Boletim Panorama – Saúde Suplementar. O relatório, que analisa o mercado de planos de saúde no 3º trimestre de 2024 com dados até outubro, apontou um aumento de 26,8% nas despesas com planos de saúde. O número de beneficiários também aumentou em 1,7%, chegando a 34 milhões.