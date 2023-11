Operação resgata 41 trabalhadores que ficaram 17 dias presos em túnel na Índia

Depois de ficarem mais de duas semanas sem ver a luz do sol e com acesso escasso a comida e água, os 41 trabalhadores que estavam presos em um túnel no Himalaia, na Índia, foram resgatados. A informação foi divulgada pela imprensa local. Uma parte dos operários continua na entrada do túnel, para receber um primeiro atendimento médico.

Os homens resgatados estão em bom estado de saúde. Eles trabalhavam em uma obra para criação de uma rota da peregrinação hindu na região. Chamada de Char Dham, a rodovia é um dos projetos mais ambiciosos do governo do primeiro-ministro do país, Narendra Modi, que busca conectar quatro locais de peregrinação através de 889 km de estrada.

Os trabalhos no trecho do túnel começaram em 2018 e deveriam ser concluídos até julho de 2022, mas foram adiados para maio de 2024, segundo um comunicado do governo.

Parte do túnel desabou em 12 de novembro, deixando os trabalhadores presos em um espaço de cerca de 8 metros de altura e 2 quilômetros de comprimento. Nos primeiros dias de resgate, as equipes conseguiram bombear oxigênio para dentro do túnel. Por meio de dutos, também chegavam diariamente água potável e alimentação aos operários.