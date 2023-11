Presos há 14 dias, indianos podem ser resgatados perto do Natal; entenda

O Exército Indiano informou, neste domingo (26), que repassou máquinas especiais para ampliar as possibilidades de resgate dos 41 trabalhadores que estão presos em túnel. A estrutura corre risco de abalo. Os homens já estão há 14 dias no local parcialmente abandonado em Uttarakhand, no norte da Índia.

Após a quebra de uma enorme furadeira na semana passada, as autoridades reavaliaram as expectativas e deram um novo prazo para a libertação dos trabalhadores. Pelo cronograma, os indianos podem ser resgatados perto do Natal, segundo Arnold Dix, especialista em túneis colaborando com as equipes indianas.

Relembre a história

Os indianos estão presos desde 12 de novembro, dentro de um túnel, após desabamento de parte de uma estrutura. Essa era uma construção que visava conectar diferentes templos hindus sob a Cordilheira do Himalaia, mesmo tendo impacto ambiental. Nesses 14 dias, uma força-tarefa de resgate foi montada e tem sido lenta devido aos escombros e às avarias nas máquinas de perfuração. Uma furadeira pesada, por exemplo, corta a apenas nove metros.

Imagens captadas por uma câmera endoscópica revelaram pela primeira vez, na última quinta-feira (30), o estado exausto e ansioso dos trabalhadores. A comunicação com os bombeiros e familiares é feita por rádio. Os operários ocupam um espaço de 8,5 metros de altura e dois quilômetros de extensão.