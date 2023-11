Há 12 dias, 41 trabalhadores permanecem presos em túnel; estrutura pode desabar

Desde o dia 12 de novembro, 41 trabalhadores estão retidos a 14 metros de distância dos escombros em um túnel numa autoestrada em Uttarkashi, no norte da Índia. Embora uma máquina de perfuração tenha levado poucas horas para completar os últimos metros de perfuração, as equipes de resgate estão cientes de possíveis imprevistos com a estrutura, entre eles o desabamento.

O acidente ocorreu após colapso de uma seção do túnel de 4,5 km, localizada aproximadamente a 200 metros da entrada. As operações de resgate foram conduzidas com precaução desde então. Na última quarta-feira (22/11), os trabalhos foram interrompidos temporariamente quando uma máquina de perfuração atingiu pedaços de metal durante uma travessia de rocha e concreto. No entanto, parte da estrutura foi cortada e as equipes estão se preparando para liberar os trabalhadores.

Macas com rodas já estão no local, prontas para puxar os trabalhadores exaustos por meio de um tubo de aço de 57 metros colocado no meio dos escombros. Ambulâncias e um hospital de campanha também estão preparados para receber os trabalhadores quando eles forem resgatados. Bhaskar Khulbe, ex-conselheiro do primeiro-ministro e integrante do governo supervisionando os esforços de resgate, indicou que falta “perfurar 14 metros para dentro do túnel”. Ele expressou otimismo de alcançar os trabalhadores ainda hoje, acrescentando que “os trabalhadores presos estão em bom estado de espírito”.

Durante as duas últimas semanas, os trabalhadores receberam oxigênio bombeado para o local e suprimentos alimentares, incluindo nozes, grão de bico e pipoca a cada duas horas. No entanto, os planos de resgate estão sujeitos a alterações devido a falhas técnicas, desafios do terreno do Himalaia e emergências imprevistas, conforme destacado pelo governo.

A área ao redor do túnel tem sido movimentada, com parentes preocupados realizando orações, e equipes de resgate e familiares se reunindo em um santuário hindu na entrada do local. O chefe da Força Nacional de Resposta a Desastres, Atul Karwal, garantiu que suas equipes estão prontas para retirar os trabalhadores rapidamente e de maneira segura assim como o tubo de aço para rompido. Entretanto, os esforços de resgate enfrentam atrasos devido à queda de mais destroços, temendo-se por novos desmoronamentos e problemas como as máquinas de perfuração. A região em Uttarakhand permanece suscetível à penetração da terra.