Após 16 dias, equipe de resgate chega a 41 trabalhadores presos em túnel na Índia

A força-tarefa para resgatar operários presos dentro de uma das maiores cadeias de montanhas do mundo avança lentamente. Nesta terça-feira (28), o Exército da Índia conseguiu chegar até os 41 trabalhadores que estão presos há 16 dias no túnel que desabou parcialmente em Uttarakhand, no norte do país, em 12 de novembro.

Autoridades locais afirmam que trabalhadores presos em túnel estão em bom estado de saúde. (Sajjad HUSSAIN/AFP)

Autoridades locais afirmam que eles estão em bom estado de saúde. No domingo (26), equipes de resgate conseguiram enviar raquetes e bolas de críquete para que eles praticassem o esporte dentro do túnel.

Os operários trabalhavam na construção de um megaprojeto do governo indiano que criaria uma rota turística entre diferentes templos hindus, com estradas cortando o Himalaia. Porém, parte da obra desabou há 16 dias. A queda de escombros e avarias nas máquinas de perfuração fazem com que o trabalho de resgate avance lentamente.

Uma furadeira enorme quebrou no domingo, fazendo com que a previsão de resgate passasse a ser mais pessimista: apenas para o fim de dezembro, no Natal, segundo Arnold Dix, especialista em túneis que está trabalhando com os oficiais indianos. Porém, todos os esforços foram mantidos.