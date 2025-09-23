Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Mundo chevron right

Mundo

ONU: Trump exige libertação de reféns pelo Hamas em Gaza e reforça ameaça de tarifas à Rússia

Estadão Conteúdo

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, defendeu, em discurso na Assembleia Geral da ONU nesta terça-feira, 23, uma solução urgente para o conflito em Gaza e para a guerra na Ucrânia, pedindo maior firmeza da comunidade internacional. Ele afirmou que o Hamas "tem frequentemente rejeitado propostas para paz" e exigiu a libertação imediata dos reféns.

Trump afirmou que "precisamos negociar uma paz em Gaza imediatamente. Nós queremos todos os reféns livres. Para a guerra acabar, queremos todos os 20 reféns livres".

O presidente também pediu esforços para encerrar a guerra na Ucrânia, criticando duramente países que, em sua avaliação, financiam o conflito ao comprar petróleo russo. "China e Índia são os maiores financiadores da guerra na Ucrânia por comprar petróleo russo", disse, acrescentando que "a Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) e a Europa também precisam parar de comprar petróleo da Rússia. Isso é vergonhoso para eles". Trump afirmou que discutiria ainda hoje com líderes europeus formas de interromper essas importações e pediu que a própria ONU se junte aos EUA contra o petróleo russo.

O republicano destacou que os Estados Unidos estão preparados para impor "uma grande rodada de tarifas para parar a Rússia", sem dar detalhes, e reforçou a necessidade de que o "desenvolvimento de armas nucleares deve cessar". Ele acrescentou ainda que Washington pretende usar inteligência artificial (IA) para combater ameaças biológicas, também sem explicar.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

ONU

ASSEMBLEIA

TRUMP

ONU

Israel

hamas

guerra
Mundo
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM MUNDO

política

Mauro Vieira sobre Trump e Lula: conversa pode acontecer por telefonema ou videoconferência

Segundo o chefe do Itamaraty, o Brasil está disposto a negociar questões relacionadas à tarifa de 50% sobre produtos brasileiros

23.09.25 15h33

Estados-membros da Otan têm direito de derrubar drones russos em seus territórios, diz Trump

23.09.25 15h18

Na ONU, presidente do Peru alerta para totalitarismo e defende reforço de democracia global

23.09.25 14h48

Imprensa internacional repercute discurso de Trump na ONU e destaca encontro com Lula

23.09.25 14h38

MAIS LIDAS EM MUNDO

MUNDO

Professor de pilates faz sexo com alunas em academia e vídeos vazam na web

As imagens, captadas pelas câmeras de segurança da academia onde ele trabalhava, foram divulgadas ilegalmente nas redes sociais

07.02.25 12h40

PELOS NO DEDO?

VÍDEO: mulher precisa depilar dedo da mão após fazer enxerto com pele da virilha e caso viraliza

Cirurgia reconstrutiva feita na infância trouxe resultado inusitado na puberdade

15.09.25 18h41

PERDEU TUDO!

Mulher ganha R$ 440 milhões na loteria e tem prêmio bloqueado uma semana depois; entenda

A aposentada está processando a empresa e até agora não há mais informações sobre o processo

17.09.25 9h05

MUNDO

Mulher é hospitalizada após pedido de casamento com escolha de anel errado; entenda

Casal passou a primeira noite como noivos em um pronto-socorro

22.09.25 9h20

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda