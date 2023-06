Nove pessoas morrem em ataque terrorista na Somália

Pelo menos nove pessoas, sendo seis civis e três agentes de segurança, morrem em um ataque a um restaurante em Mogadíscio, capital da Somália, nesta sexta-feira (09). As informações foram confirmadas pelas autoridades locais. A ação foi reivindicada pelo Al-Shabaab, grupo terrorista ligado à Al Qaeda.

Outras 20 pessoas ficaram feridas nas explosões e tiroteios intensos que apavoraram a população durante seis horas. Ao todo, sete homens armados invadiram o hotel Pearl Beach, onde está localizado o restaurante, e fizeram reféns. A polícia disse que todos os agressores "foram neutralizados" por volta das 2h deste sábado (20h de sexta em Brasília).

VEJA MAIS

O paradeiro e o estado de saúde deles são desconhecidos. Segundo as forças de segurança, 84 civis foram resgatados. Yaasin Nur, uma das vítimas que estava no restaurante, disse que o local tinha sido reformado recentemente e, no momento do ataque, estava cheio. Neste sábado, destroços do estabelecimento, cacos de vidro e sangue foram encontrados na rua.

Em nota, a polícia de Mogadíscio disse que os agentes mortos foram "bravos heróis". Já o Al-Shabaab, que reivindicou o ataque, comemorou o que chamou de ação bem-sucedida. "Eles [terroristas] conseguiram entrar na praia de Pearl."