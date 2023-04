Adolescente de 14 anos é apreendido por planejar suposto ataque a escola no Rio Grande do Sul

No Rio Grande do Sul, um adolescente de 14 anos foi apreendido, na noite de terça-feira, 11, por ato análogo ao terrorismo. Ele estaria planejando ataque contra uma escola na cidade de Maquiné, no litoral do estado. Com ele, foram encontrados materiais de apologia ao nazismo, além de armamento. A suspeita é que o ataque seria realizado nesta quarta, 12. Os pais do adolescente foram presos por fornecer o conteúdo nazista ao filho.

A polícia do Rio Grande do Sul chegou ao suspeito após monitorar trocas de mensagens em perfis dele nas redes sociais. As conversas eram mantigas com outro garoto, este do estado do Paraná, que seria justamente o orientador do plano. Segundo informações apuradas pelo O Tempo, o paranense dizia para o jovem gaúcho entrar em uma escola do município para matar o máximo de estudantes possível. Ao identificar o planejamento do ataque, os policiais rapidamente obtiveram um mandado de busca e apreensão para o imóvel.

Na casa do adolescente de Maquiné, os policiais encontraram bandeiras, pôsteres dos ditadores Adolf Hitler, da Alemanha, e Benito Mussolini, da Itália – aliados na Segunda Guerra Mundial –, além de facas, canivetes, uma arma de fogo falsa, fardas camufladas e capacetes.

A Polícia Civil do RS chegou a afirmar que o jovem admitiu que planejava um ataque. Além disso, constatou, por meio de investigação, que o garoto já participava de grupos que discutem ataques a escolas e universidades.

Os pais do adolescente, que estavam em casa no momento do cumprimento do mandado de busca e apreensão, também foram detidos. A polícia acredita que eles estavam cientes das atividades do filho, pois todo o material nazista estava visível no imóvel. Depois, ao ouvir a família, os investigadores descobriram que o adolescente chegou a ganhar uma bandeira nazista do próprio pai, como um presente. Os pais acabaram presos e indiciados por apologia ao nazismo.