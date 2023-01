Atos terroristas: PGR já tem 40 denúncias sobre envolvidos, diz Aras em reunião com Lira

O Ministério Público Federal (MPF) possui 40 denúncias prontas contra os envolvidos nos atos terroristas ocorridos em Brasília (DF), no domingo (8), conforme afirmou o procurador-geral da República (PGR), Augusto Aras, nesta segunda-feira (16). Com informações do G1.

VEJA MAIS

Ainda segundo Aras, o número foi informado ao presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), durante encontro nesta manhã na Procuradoria Geral da República. Lira entregou uma notícia-crime com informações sobre o vandalismo ocorrido no prédio da Câmara.

“Hoje já temos 40 denúncias prontas. E associaremos até sexta-feira as novas denúncias que poderão ser acompanhadas de medidas cautelares para essas pessoas que foram presas depredado e invadindo a Câmara Federal, ou se não houver elementos para a denúncia, providenciaremos os inquéritos”, afirmou Aras.

Lira colocou a advocacia da Câmara à disposição para ajudar a instruir o processo contra os invasores e destacou o “risco que o Brasil correu” durante o episódio.

“Muito mais do que a depredação do patrimônio público, um atentado às instituições, o risco que o Brasil correu”, afirmou. “Estamos à disposição do MP para que todas as necessidades de documentação que seja preciso para instruir esse processo e a Câmara possa dispor de tudo o que ela puder”, acrescentou Lira.

Notícia-crime

A notícia-crime inclui informações sobre a invasão e depredação do prédio da Câmara dos Deputados por vândalos. A representação entregue por Lira será analisada por um grupo criado pela PGR para apurar os crimes cometidos no episódio. A procuradoria pode propor a abertura de ações penais contra os envolvidos nos atos de terror ainda nesta semana.

Na sexta (13), o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), também entregou a Aras uma representação com informações sobre terroristas que invadiram o Senado no domingo (8).

(*Emilly Melo, estagiária, sob supervisão de Hamilton Braga, coordenador do Núcleo de Política)