Imagens inéditas das câmeras de segurança do Planalto mostram ataques em Brasília

Um vídeo obtido com exclusividade pelo programa Fantástico, da TV Globo, mostra imagens inéditas das câmeras de segurança do Palácio do Planalto durante os ataques aos Três Poderes, no dia 8 deste mês, por apoiadores radicais do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

As cenas registradas mostram um dos invasores atirando um extintor contra uma das vidraças do andar térreo do palácio, além da depredação de itens como o relógio que Dom João VI trouxe para o Brasil em 1808 e uma obra de arte criada 60 anos atrás. Nas imagens, é possível ver o vândalo perfurar a arte do pintor brasileiro Di Cavalcanti com sete golpes.

Veja o vídeo exclusivo completo: