Paraense preso com arsenal no DF pesquisou sobre dinamite na Shopee

O paraense George Washington de Oliveira Sousa, de 54 anos, preso no dia 24 de dezembro com armas e explosivos erm Brasilía, pesquisou no site da Shopee, plataforma global de e-commerce, sobre compras de bombas. As informações são do portal Veja.

Ao pesquisar sobre explosivos na internet, ao invés de artefato explosivo (que não é comercializado pela empresa), o gerente de postos de combustíveis se deparou com uma banda chamada Dinamite Joe. Sem sucesso na busca digital, o homem acabou comprando cinco bananas de dinamite por R$ 600 de um contrabandista no Pará.

Na última sexta-feira (13), a Justiça do Distrito Federal publicou o aceite da denúncia do Ministério Público, que pede a condenação de George e outros dois comparsas por crime de explosão com pena de três a seis anos de detenção. Os três instalaram uma das bombas em um caminhão-tanque que continha 600 mil litros de combustível armazenado e que estava parado nos arredores do aeroporto de Brasília. O pacote foi descoberto a tempo e não houve a explosão.

Os outros dois acusados de tentar explodir o veículo, Wellington Macedo de Souza, conhecido como “Preso do Xandão" e Alan Diego dos Santos Rodrigues, estão foragidos.

(Luciana Carvalho, estagiária da Redação sob supervisão de Elisa Vaz, repórter do Núcleo de Política).