PF cumpre mandados de prisão no RJ contra suspeitos de financiar atos golpistas

Nesta segunda-feira (16), a Polícia Federal (PF) cumpre três mandados de prisão temporária contra suspeitos de organizar e financiar os ataques dos prédios públicos dos três poderes em Brasília no último dia 08 de janeiro. As informações são do portal O Globo.

Uma das pessoas investigadas já foi localizada e presa no município de Campos dos Goytacazes (RJ). Outros dois ainda não foram encontrados. Também são cumpridos cinco mandados de busca e apreensão. A PF informou que aparelhos de telefone celular, computadores e documentos foram recolhidos em endereços ligados aos suspeitos.

Segundo a PF, a investigação pretende identificar as lideranças locais que bloquearam as rodovias que passam pelo município, sendo os mesmos que organizaram manifestações em frente aos quartéis do Exército situados na cidade. "Durante a investigação, foi possível colher elementos de prova capazes de vincular os investigados na organização e liderança dos eventos", diz a PF, em nota.

VEJA MAIS

Os mandados da Operação Ulysses foram expedidos pela 7ª Vara Federal Criminal do Rio de Janeiro. Com o cumprimento das ordens judiciais, a PF espera "identificar eventuais outros partícipes/coautores na empreitada criminosa".

Os suspeitos são investigados pelos crimes associação criminosa e incitação das Forças Armadas contra os poderes institucionais.

(Luciana Carvalho, estagiária da Redação sob supervisão de Elisa Vaz, repórter do Núcleo de Política).