'É consenso que a atuação de militares esteve longe da eficiência', afirma ministro da Casa Civil

Carga de R$ 1 milhão

Fiscais da Sefa apreenderam, em Conceição do Araguaia, 31 toneladas de minério de cobre sem documento fiscal.



Tensão se mantém

As investigações sobre os atos do dia 8 continuarão, possivelmente com mais pedidos de prisão. Objetivo é achar os financiadores.

Rui Costa, ministro da Casa Civil (J.Bosco)

"É consenso que a atuação de militares esteve longe da eficiência.”

Rui Costa, ministro da Casa Civil, sobre os atos terroristas registrados em Brasília no dia 8 deste mês. Ele defende que agora é hora de pacificar o Brasil.

PRESOS

DO PARÁ



Embora o Ministério Público Federal (MPF) no Pará não divulgue quantos dos presos em Brasília por atos antidemocráticos são do Estado do Pará, alegando o sigilo de justiça do processo, muitas informações já circulam sobre esses nomes, entre os quais os de um casal que seria dono de madeireira em Novo Progresso, e outros trinta moradores da cidade, no sudoeste do Pará. Porém, de certos, mesmo, foram confirmados os nomes de dois homens. Tratam-se de Helmi Tavares de Oliveira e Robson Barbosa da Silva.



VEREADORES



Os nomes aparecem no levantamento do portal Poder 360 sobre os presos que já se candidataram a cargos políticos em algum momento. Helmi Tavares de Oliveira foi candidato a vereador pelo PTB em São Félix do Xingu, município da região sul do Pará, nas eleições de 2020. Já Robson Barbosa da Silva foi candidato a vereador pelo PSC, nas eleições de 2016, no município de Trairão, no sudoeste paraense. Da lista final de 1.398 nomes divulgados pela Secretaria de Administração Penitenciária do Distrito Federal, 54 já se candidataram nas últimas seis eleições.



ESTADOS



Os estados de São Paulo e Minas Gerais aparecem no topo da lista, com 15 candidaturas cada, seguidos de Santa Catarina, com 10; e Mato Grosso, com 9. O Pará e Rondônia aparecem na quinta posição da lista, cada um com dois nomes. O levantamento foi divulgado na noite do último sábado, após a confirmação da lista final, na sexta-feira, 13, que trouxe apenas nomes e idades dos presos, com um total de 1.398 pessoas detidas, sendo 905 homens e 493 mulheres, com idades entre 18 e 74 anos.

ENERGIA

COMPORTAS



O Ministério de Minas e Energia confirmou que parte das usinas hidrelétricas do Sistema Interligado Nacional (SIN) começou a abrir as comportas neste mês de janeiro.



SEGURANÇA



O mecanismo é acionado para manter os níveis de segurança dos reservatórios em períodos de cheias. Em Itaipu, a maior hidrelétrica do país, as comportas do lado esquerdo foram abertas no sábado, 14, vazão de mais de 1,4 mil metros cúbicos de água por segundo. Nesse ritmo, a previsão é que essa vazão siga por 10 dias. No Pará também teve início o escoamento do excedente de água na usina do rio Xingu, Belo Monte, no município de Altamira. Já na Hidrelétrica de Tucuruí, a expectativa para o início da vazão do excesso de água é até o final desta semana.



CHEIAS



Segundo o Ministério de Minas e Energia, os reservatórios das hidrelétricas já superam 60% de armazenamento em janeiro. Por esse percentual, o Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS) avalia que a cheia dos reservatórios ocorrerá até o final deste mês em todas as regiões do país. A abertura das comportas coincide com o período de menor demanda de energia nas capitais do Sudeste, Centro-Oeste e Sul do país. Segundo o ONS, as temperaturas mais amenas nessas regiões são um dos fatores que contribuem para a redução da demanda.

TAXA

JUSTIÇA



Ainda não teve desfecho na justiça do Pará a polêmica Taxa de Controle, Acompanhamento e Fiscalização do Trânsito e Circulação de Veículos de Grande Porte (TCFT), criada pela prefeitura de Itaituba, sudoeste do Pará, em 2021, que incide sobre os caminhões que transitam no município, com uma cobrança de R$ 1,21 por tonelada transportada. Há mais de um ano as empresas de cargas, que chegaram a recolher cerca de R$ 2 milhões aos cofres de Itaituba, ingressaram na justiça para pedir a apreciação da inconstitucionalidade da taxa, que é cobrada até mesmo nas vias federais, como é o caso da BR-163 (Cuiabá-Santarém), e alcança as Estações de Transbordo de Cargas (ETCs), e se o caminhoneiro não pagar, sobra para os terminais portuários pagarem.



IMITAÇÃO



No Maranhão, estado vizinho ao Pará, o governo estadual criou uma taxa que a Associação dos Produtores de Soja (Aprosoja-MA) avalia como inspirada na taxa praticada em Itaituba. Trata-se de uma taxa de 1,5% para incidir no transporte de grãos naquele estado, a partir de março deste ano. A Aprosoja-MA alerta que a cobrança é inconstitucional, e pode significar um prejuízo de R$ 200 milhões ao setor este ano, segundo cálculos preliminares, já que o percentual foi estabelecido sobre o valor da nota fiscal, e não sobre o valor do frete.

Em Poucas Linhas

► É do advogado paraense Jânio Siqueira o desafio, junto com a equipe jurídica do Conselho Regional de Enfermagem do Pará (Coren-PA), de ajudar a categoria dos enfermeiros a realizar o antigo sonho de estabelecer o piso salarial. Siqueira e a equipe vão se unir à luta nacional para derrubar o veto parcial da lei que institui o piso salarial nacional dos enfermeiros e revogação da suspensão feita pelo Supremo Tribunal Federal (STF). A presidente do Coren-PA, Danielle Cruz, afirma que está otimista e que, mesmo com o veto parcial, a sanção da lei já é um grande avanço para a categoria, que merece reconhecimento e valorização pelos serviços que prestam à saúde da população em todo o país.

► Mulheres que foram candidatas a cargos eletivos pelo Partido Liberal (PL), inclusive do Pará, ingressaram com uma ação na justiça contra a cúpula do partido. Elas alegam que houve desvios na maior parte do fundo de campanha, deixando para elas a raspa do tacho, que de tão pouca, nenhuma mulher foi eleita, enquanto os homens amealharam boas votações.

► Manchetes dos principais portais no final de semana, a derrocada financeira das Lojas Americanas foi muito comentada não só pelos analistas econômicos, mas, nas redes sociais, pairavam as dúvidas de quem trabalha na ponta e foi pego de surpresa. Apenas no Estado do Pará são milhares de trabalhadores das Lojas Americanas. Em Belém a rede tem dezenas de lojas, em alguns bairros até mais de uma unidade aberta. A principal dúvida nas redes locais era sobre o que será do futuro desses empregados.

► A Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de Belém (Semob) suspendeu hoje e amanhã o atendimento ao público na sede administrativa do 2º piso do IT Center, na Senador Lemos. A suspensão é para ajustes no sistema da sede.