Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Mundo chevron right

Mundo

Netanyahu diz que ocupará Gaza para entregá-la a uma 'força árabe'

Primeiro-ministro israelense declarou que pretende assumir o controle de todo o território

Estadão Conteúdo
fonte

Declarações de Netanyahu foram recebidas com irritação pelo Hamas (Foto: Reprodução)

O primeiro-ministro israelense, Binyamin Netanyahu, disse nesta quinta-feira, 7, que pretende assumir o controle de toda a Faixa de Gaza para entregar a administração do território a uma "força árabe" - sem especificar qual. Segundo o premiê, os detalhes de um governo pós-guerra ainda serão finalizados, mas é certo que o controle será civil e não estará nas mãos de israelenses ou palestinos.

"Nosso plano não é ocupar ou anexar Gaza. Nosso objetivo é destruir o Hamas e resgatar nossos reféns. E, então, entregar Gaza a um governo de transição", afirmou Netanyahu a um grupo de jornalistas indianos, de acordo com a emissora News18, filiada à rede CNN da Índia. "Jamais entregaremos à Autoridade Palestina ou ao Hamas. Forneceremos a segurança. Haverá um perímetro de segurança garantido por nós". 

Veja mais

image Israel aprova plano para tomar a Cidade de Gaza, em nova escalada da guerra
Decisão foi tomada na madrugada desta sexta-feira (08.08)

image Ex-chefes militares e de segurança de Israel pedem a Trump fim da guerra
Grupo apela a Trump para intervenção diplomática visando o fim da guerra e alívio humanitário em Gaza.

As declarações de Netanyahu foram recebidas com irritação pelo Hamas, que acusou o premiê de colocar em risco a vida dos reféns em nome de seus interesses pessoais. O governo da Jordânia - um dos poucos países que têm boas relações com Israel no Oriente Médio - disse que só aceitará decisões sobre Gaza que forem negociadas com os palestinos.

"A segurança em Gaza deve ser feita por instituições palestinas legítimas. Os árabes não concordarão com as políticas de Netanyahu nem limparão sua bagunça", disse uma autoridade jordaniana à agência Reuters.

Em entrevista ao apresentador Bill Hemmer, da Fox News, Netanyahu afirmou que pretende assumir o controle de todo o território. "Mas não queremos mantê-lo. Queremos ter um perímetro de segurança, mas não queremos governar Gaza. Vamos entregá-la às forças árabes, que governarão adequadamente, sem nos ameaçar, dando aos moradores uma vida boa". 

Resistência

Quando Hemmer questionou se Donald Trump havia dado sinal verde para Israel assumir o controle total de Gaza, Netanyahu foi ambíguo. "Não entramos nesse tipo de discussão", disse o premiê. "Ele apenas disse para Israel fazer o que tiver de fazer". 

Os críticos do plano de Netanyahu incluem o comando do exército, as famílias dos reféns e a oposição. Eles alegam que ocupar Gaza colocaria em risco a vida dos israelenses que ainda estão no cativeiro. Além disso, a ocupação aumentaria o desgaste e o isolamento internacional de Israel.

Ontem, os militares israelenses divulgaram comentários feitos pelo general Eyal Zamir, chefe do Estado-Maior das forças armadas, afirmando que continuará a emitir sua opinião sobre o tema. "O debate é um componente vital da cultura geral do exército de Israel, tanto interna quanto externamente", disse. "Continuaremos a expressar nossa posição sem medo."

Não se sabe também a reação dos membros mais radicais da coalizão de Netanyahu. Os ministros Itamar Ben-Gvir, da Segurança, e Bezalel Smotrich, das Finanças, exigem a continuação da guerra e a anexação total de Gaza, incluindo a expulsão dos palestinos - que eles por enquanto chamam de "saída voluntária". (COM AGÊNCIAS INTERNACIONAIS). As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

ISRAEL/HAMAS/GUERRA/GAZA/NETANYAHU/OCUPAÇÃO/ÁRABES/ENTREGA/PROMESSA
Mundo
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM MUNDO

guerra

Israel aprova plano para tomar a Cidade de Gaza, em nova escalada da guerra

Decisão foi tomada na madrugada desta sexta-feira (08.08)

08.08.25 7h18

diplomacia

Trump minimiza prazo dado a Putin para encerrar guerra na Ucrânia: 'vai depender dele'

O presidente estadunidense evitou confirmar se o encontro com Zelensky ocorrerá e disse não ter visto as declarações feitas por Putin

07.08.25 18h03

Inteligência artificial

OpenAI lança o ChatGPT-5, seu novo modelo de IA generativa

Ele será disponibilizado gratuitamente para quem utiliza a ferramenta

07.08.25 16h51

decisão

Ator que interpretou Superman será voluntário em programa de deportação em massa de Trump

Dean Cain anunciou que será agente anti-imigração do governo dos Estados Unidos

07.08.25 12h33

MAIS LIDAS EM MUNDO

MUNDO

Professor de pilates faz sexo com alunas em academia e vídeos vazam na web

As imagens, captadas pelas câmeras de segurança da academia onde ele trabalhava, foram divulgadas ilegalmente nas redes sociais

07.02.25 12h40

coragem

Bebê de um ano mata cobra a mordidas após réptil se enrolar em suas mãos

A criança desmaiou e foi levada às pressas para um centro de saúde primário para tratamento inicial

31.07.25 16h58

Crime Sexual

Ator americano é condenado a 5 anos de prisão após agredir e estuprar brasileira

O crime aconteceu em junho de 2018, em Dublin, na Irlanda

01.08.25 14h59

Obra de arte cristã

Brasileiro usa tecnologia para apontar que Santo Sudário não foi usado no corpo de Jesus

Designer Cicero Moraes usou simulações 3D para mostrar que os traços do sudário são mais compatíveis com uma escultura em baixo-relevo do que com um corpo humano

04.08.25 17h53

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda