'Não há local para violência', diz Biden em repúdio a ataque contra Trump

Joe Biden usou o perfil no “X”, o antigo Twitter, para afirmar que está grato ao saber que Donald Trump está “seguro e bem” após ser atingido por disparo em um comício mais cedo, nos Estados Unidos. O candidato à presidência americana, que disputa a vaga com Biden, precisou ser retirado às pressas do local depois do ocorrido com a cabeça ensanguentada.

“Estou rezando por ele e sua família e por todos aqueles que estiveram presentes no comício, enquanto aguardamos mais informações”, escreveu o atual presidente dos Estados Unidos.

Em seguida, Biden repudiou o ocorrido dizendo que “não há local para esse tipo de violência na América”. “Devemos nos unir como uma nação para condená-lo”, complementou.