Na ONU, Trump elogia 'química excelente' com Lula

A 80ª Assembleia Geral da ONU, realizada nesta terça-feira (23) em Nova Iorque, foi palco de um encontro marcado por mensagens diplomáticas e declarações de cordialidade entre líderes mundiais. Durante seu discurso, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou que ele e o presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, tiveram uma “química excelente”.

Trump falou logo após Lula, que em seu discurso havia enviado recados ao governo americano em referência às sanções aplicadas recentemente a exportações brasileiras e a autoridades do país, incluindo familiares de ministros do STF (Supremo Tribunal Federal).

Nos bastidores, Trump contou que abraçou Lula e confirmou que os dois devem se encontrar novamente na próxima semana, reforçando o tom de diálogo entre as duas nações.