Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Mundo chevron right

Mundo

'Nossa democracia e soberania são inegociáveis', diz Lula em discurso na Assembleia Geral da ONU

O presidente destacou que o multilateralismo está diante de uma nova encruzilhada e criticou “atentados à soberania, sanções arbitrárias e intervenções unilaterais”

Gabi Gutierrez
fonte

O presidente discursou nesta terça-feira, 23, em Nova Iorque (Imagem: ONU | REPRODUÇÃO)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou nesta terça-feira (23) na Assembleia Geral da ONU, em Nova Iorque, que a democracia brasileira e a soberania do Brasil são inegociáveis. Durante seu discurso, Lula denunciou ataques internos e pressões externas e reforçou o compromisso do país com a justiça social e a proteção das instituições democráticas.

Assista a declaração:

“Diante dos olhos do mundo, o Brasil deu um recado a todos os candidatos a autocratas e àqueles que os apoiam: nossa democracia e nossa soberania são inegociáveis”, declarou. O presidente destacou que o multilateralismo está diante de uma nova encruzilhada e criticou “atentados à soberania, sanções arbitrárias e intervenções unilaterais” que se tornam cada vez mais comuns no cenário internacional, segundo ele.

VEJA MAIS:

image 'A COP 30 vai ser a COP da verdade', diz Lula durante discurso na Assembleia Geral da ONU
Líder brasileiro afirma que a conferência em Belém será decisiva para avaliar a seriedade dos compromissos globais com o clima


image Por que o Brasil é sempre o primeiro país a falar na assembleia da ONU? Entenda a razão
Tradição diplomática histórica coloca o Brasil como o primeiro a discursar na Assembleia Geral das Nações Unidas todos os anos. Veja os motivos e entenda o contexto


image Líderes mundiais discursam na Assembleia Geral da ONU em Nova Iorque
A reunião acontece no momento em que a comunidade internacional se prepara para a COP 30, que será realizada em Belém, em novembo 2025

Lula também enfatizou que a redução das desigualdades e a garantia de direitos fundamentais são pilares da democracia. “Democracias sólidas vão além do ritual eleitoral. Seu vigor pressupõe a alimentação, segurança, trabalho, moradia, educação e saúde para todos”, disse. Ele comemorou que o Brasil saiu novamente do Mapa da Fome em 2025, mas alertou que ainda existem 670 milhões de pessoas famintas no mundo.

No discurso, Lula propôs medidas globais para fortalecer a justiça social e o desenvolvimento sustentável: reduzir gastos com guerras, aumentar a ajuda internacional, aliviar a dívida externa dos países mais pobres e definir padrões mínimos de tributação global para que os super-ricos paguem mais impostos. Ele também falou sobre regulação da internet e proteção de crianças e adolescentes, afirmando que “regular não é restringir a liberdade de expressão, é garantir que o que já é ilegal no mundo real seja tratado assim no ambiente virtual”.

O presidente concluiu reafirmando que o Brasil seguirá como nação independente e povo livre, defendendo a democracia, a soberania e a justiça social no cenário internacional.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱
Mundo
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM MUNDO

política

Mauro Vieira sobre Trump e Lula: conversa pode acontecer por telefonema ou videoconferência

Segundo o chefe do Itamaraty, o Brasil está disposto a negociar questões relacionadas à tarifa de 50% sobre produtos brasileiros

23.09.25 15h33

Estados-membros da Otan têm direito de derrubar drones russos em seus territórios, diz Trump

23.09.25 15h18

Na ONU, presidente do Peru alerta para totalitarismo e defende reforço de democracia global

23.09.25 14h48

Imprensa internacional repercute discurso de Trump na ONU e destaca encontro com Lula

23.09.25 14h38

MAIS LIDAS EM MUNDO

MUNDO

Professor de pilates faz sexo com alunas em academia e vídeos vazam na web

As imagens, captadas pelas câmeras de segurança da academia onde ele trabalhava, foram divulgadas ilegalmente nas redes sociais

07.02.25 12h40

PELOS NO DEDO?

VÍDEO: mulher precisa depilar dedo da mão após fazer enxerto com pele da virilha e caso viraliza

Cirurgia reconstrutiva feita na infância trouxe resultado inusitado na puberdade

15.09.25 18h41

PERDEU TUDO!

Mulher ganha R$ 440 milhões na loteria e tem prêmio bloqueado uma semana depois; entenda

A aposentada está processando a empresa e até agora não há mais informações sobre o processo

17.09.25 9h05

MUNDO

Mulher é hospitalizada após pedido de casamento com escolha de anel errado; entenda

Casal passou a primeira noite como noivos em um pronto-socorro

22.09.25 9h20

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda