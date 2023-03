Mulher mata noivo e convive com cadáver em casa há dois meses; entenda o caso

A justiça condenou uma mulher por matar o marido e ocultar o corpo na própria casa, nos Estados Unidos. A americana Tabitha Zelida Wood, de 46 anos, conviveu com o cadáver do idoso, de 82 anos, dentro do apartamento. Tabitha permaneceu com a vítima morta por dois meses. A informação foi divulgada pelo jornal americano New York Post.

O caso aconteceu em 2022. De acordo com a imprensa internacional, a polícia o procurava desde o mês de junho do ano passado. Uma entidade deu queixa para os órgãos de segurança que começam as investigações.

Agentes do Condado de Hall, no estado da Geórgia, descobriram que ele havia sido morto no início de abril do ano passado. Mais tarde, a autópsia determinou que Kramer Jr. foi assassinado. A causa preliminar da morte foi apontada como "trauma contundente e cortante", segundo o delegado à frente do caso.

Segundo parecer da justiça americana, a mulher responde agora por homicídio doloso. Além desse, Tabitha tem duas acusações de homicídio qualificado, lesão corporal, exploração de pessoa idosa, ocultação da morte de outra pessoa e roubo de cartão por transações financeiras.