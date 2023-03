Homem é preso por tentar matar rodoviário na porta de empresa de transporte em Belém

O ex-rodoviário Pedro Paulo da Costa Aquino foi preso na tarde desta quarta-feira (22), no bairro Parque Verde, em Belém, por tentativa de homicídio. O suspeito teria esperado o rodoviário Wilhames Carvalho deixar a garagem de uma empresa de transporte para atacá-lo com uma faca. A vítima foi atingida nas costas e está em estado grave no Hospital Metropolitano de Urgência e Emergência (HMUE), onde aguarda cirurgia.

Colegas de trabalho de Wilhames disseram ele estava largando o serviço quando foi atacado por Pedro. A suspeita é de que a motivação para o crime tenha sido uma briga antiga. Os dois chegaram a trabalhar juntos.

Segundo os rodoviários, no ano passado o suspeito já teria agredido Wilhames com uma paulada na cabeça. Na época, a vítima não procurou a polícia para fazer Boletim de Ocorrência. Também não se sabe o que motivou a primeira briga entre os dois.

Após o ataque desta quarta-feira, militares do 24° Batalhão foram acionados e conseguiram prender Pedro Paulo em flagrante. Ele foi encaminhado à Delegacia do Tenoné, onde o caso foi registrado, e posteriormente levado ao Instituto Médico Legal para exame de corpo de delito. O agressor ficará à disposição da Justiça.