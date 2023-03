Polícia Civil prende homem que trocou TV com defeito por uma nova em motel no bairro do Guamá

Um homem foi preso pela Polícia Civil, na manhã desta quarta-feira (22), em Icoaraci, por um delito curioso: ele trocou a TV dele, com defeito, por uma nova que estava no quarto de um motel no bairro do Guamá, em Belém. Ele foi localizado em casa e junto com o aparelho, que nem parecia ser adequado ao painel da parede do imóvel. O troca-troca não consentido foi desfeito e o suspeito teve de se explicar na delegacia.

A situação inusitada foi descoberta pelos trabalhadores da limpeza do motel. Após entrarem no quarto para limpar quando o suspeito saiu, viram que a TV estava desligada. Quando tentaram ligar e não funcionou, perceberam que o modelo da TV não era o mesmo: ainda por cima, era menor. A administração do estabelecimento foi acionada, as câmeras de segurança foram vistas e então chegaram ao veículo usado no intercâmbio televisivo.

"Nossas TVs são de 42 e ele deixou uma bem menor aqui e que não ligava. Olhamos tudo no circuito de imagens, vimos o carro, a placa, passamos para a polícia e graças a Deus conseguimos recuperar a nossa TV", revelou, por telefone, uma funcionária do motel, que terá a identidade preservada. O aparelho e o suspeito foram apresentados na Seccional do Guamá. Ele foi autuado por furto e está à disposição da justiça.