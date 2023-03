Caso Bruno e Dom: Justiça adia audiências de acusados de duplo homicídio

A conclusão das audiências de instrução que decidiriam sobre os acusados pelo assassinato do indigenista brasileiro Bruno Pereira e do jornalista britânico Dom Phillips, em Tabatinga, no Amazonas, foi adiada devido a problemas de conexão com a internet. A nova data ainda não foi definida, mas o adiamento foi feito para garantir o acompanhamento dos acusados durante o processo. Três réus estavam programados para serem interrogados, mas ainda há testemunhas pendentes.

As audiências duraram três dias, com a participação de algumas testemunhas presenciais e outras de forma remota. Os réus participam por videoconferência e serão interrogados depois de todas as testemunhas serem ouvidas, de acordo com a lei.

Bruno Pereira e Dom Phillips foram mortos em junho do ano passado enquanto trabalhavam juntos para denunciar crimes socioambientais na região do Vale do Javari, onde há a maior concentração de povos isolados e de contato recente do mundo. Há 64 aldeias de 26 povos e cerca de 6,3 mil pessoas na Terra Indígena Vale do Javari.