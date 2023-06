Mulher mata motorista de aplicativo por engano ao pensar que estava sendo sequestrada

Uma mulher foi acusada de matar um motorista da plataforma Uber a tiros por engano por achar que estava sendo sequestrada. O caso ocorreu no dia 16 de junho, no Texas. Segundo a polícia norte-americana, Phoebe Copas, de 52 anos, solicitou um aplicativo para leva-la a um local do extremo sudeste de El Paso. Durante o percurso, a autora do crime avistou placas de trânsito que indicavam que ambos estariam se aproximando da cidade do México, passando do local previsto por ela.

Acreditando que poderia ser um sequestro, Phoebe tirou uma pistola da bolsa e disparou contra a cabeça do motorista, identificado como Daniel Piedras. O veículo, então, colidiu com as barreiras da estrada até parar.

O homem ficou hospitalizado por vários dias até a família decidir desligar os aparelhos, quando os médicos informaram que não haveria recuperação.

Foi comprovado que a suspeita de Phoebe não procedia pois, a área em que estavam é localizada entre a fronteira dos EUA e México, ainda em El Paso. Ela estava na cidade a passeio e não conhecia o local completamente.

O caso, inicialmente, estava sendo tratado como agressão agravada, sob fiança estabelecida em 1,5 milhões de dólares. No entanto, a acusação foi alterada para homicídio após a morte do motorista.

Carolina Mota, estagiária sob supervisão de Heloá Canali, coordenadora de Oliberal.com