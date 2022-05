Mulher ganha meio milhão após marido recuperar bilhete premiado que estava no lixo

Uma autraliana que mora nos arredores de Melbourne quase jogou fora, literalmente, a sorte que o destino lhe concedeu. Por muito pouco ela não perdeu um bilhete de loteria premiado que havia jogado no lixo. Graças ao marido, que insistiu para reconferir os números do bilhete, ela percebeu que tinha ganhado uma bolada de US$ 100 mil (cerca de R$ 502 mil). Entenda o caso:

Tudo aconteceu quando a mulher, que não teve a identidade revelada, comprou um "bilhete dourado" de US$ 5. Após fazer a raspadinha e achar que havia perdido, ela jogou o canhoto no lixo. Por conta da frustração, ela não tomou o cuidado de conferir com calma o conteúdo do bilhete.

"Quando fiz a raspadinha pela primeira vez pensei que não tinha ganhado e ia jogá-lo no lixo", diz. Mas o meu marido não se conformou e pediu para conferir novamente o bilhete. Depois de olhar cuidadosamente, ele gritou: 'Você ganhou!'", conta.

Feliz com o desfecho da situação, ela ainda brinca com o que planeja fazer com o prêmio: "Estou feliz por não ter jogado fora este bilhete. Acho que vou ter que dividir o prêmio com meu marido agora", afirma.

A mulher também revela que joga raspadinhas de US$ 5 toda semana e já havia ganhado pequenas quantias antes: "Eu tenho recebido prêmios aqui e ali ultimamente, mas nada parecido com isso", finaliza.

(Estagiária Maiza Santos, sob supervisão da editora Web de OLiberal.com, Adna Figueira)