Mulher encontra bilhete de loteria depois de jogá-lo no lixo e fatura prêmio de US$ 110 mil

Neste mês de abril, uma mulher quase deixou de ganhar US$ 100 mil (o equivalente a R$ 520 mil), na loteria nos Estados Unidos, após ter jogado fora o bilhete vencedor. Mary Elliot tinha acertado os cinco números, mas não poderia provar que era a dona do dinheiro.

Por sorte, a americana conseguiu encontrar o bilhete no lixo e recuperá-lo a tempo. Apesar do papel estar com manchas de chá, dificultando a digitalização do bilhete, Elliot provou que era a vencedora e pôde resgatar o prêmio.

(Estagiária Amanda Martins, sob supervisão do editor executivo de OLiberal.com, Carlos Fellip)