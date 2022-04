Ex-BBB Paula Leite afirma que vai ganhar na Mega Sena em 2022 e dá dica para apostadores

A ex-BBB Paula Leite, que participou da 11ª edição do Big Brother Brasil, ficou muito famosa após sair do reality e ganhar 57 vezes na loteria. Durante uma entrevista, a ex-sister falou sobre diversos assuntos relacionados a fama de “sortuda” e ainda afirmou que irá ganhar na Mega Sena em 2022.

Paulinha Leite contou que é procurada por diversas pessoas para indicar números. Segundo ela, para saber quais números jogar, a ex-sister sonha e mentaliza o número. A tática sempre deu certo e isso a fez abrir uma empresa que escolhe números para serem jogados na loteria.

Ao falar sobre como faz para acertar, ela ainda dá algumas dicas aos fãs. Paula ainda listou as loterias que diz achar mais fáceis de ganhar, que são: Mega Sena, Lotofácil e Quina. Além disso, com base em seus estudos, ainda contou quais os números que mais saem nos sorteios, e são eles: cinco e 10.

"Quando vou fazer meus jogos pessoais, é só intuição e ponto. Na empresa, como são muitos jogos, ‘haja intuição’. Então, jogo a minha intuição, mas também faço desdobramentos, faço números que mais saem, que menos saem…”, afirma.

Depois disso, a ex-BBB declarou que irá ganhar na Mega Sena em 2022. Para ela, a intuição sobre isso é muito forte e já está esperando por esse momento de ser a vencedora: “eu sei que vou ganhar nos seis números. Tenho certeza”.

Confira a entrevista completa:

(Estagiária Maiza Santos, sob supervisão da editora Web de OLiberal.com, Vanessa Pinheiro)