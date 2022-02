Por que a Quina é mais fácil que a Mega Sena? Estatística explica

Os concursos da Caixa Econômica Federal podem parecer a mesma coisa, mas as combinações possíveis na Mega Sena e Quina são enormes. Além disso, os valores são diferentes e alguns prêmios são maiores. Você sabe todos os motivos que fazem da Quina ser mais fácil de ganhar? Confira abaixo:

Diferença entre Quina e Mega Sena

Na Quina, o objetivo é acertar 5 dezenas. Os prêmios dados aos jogadores que acertam são altos nos dois concursos, mas as probabilidades em ambas são diferentes. Na Quina, uma aposta mínima, com 5 dígitos assinalados em um total de 80 disponíveis, tem o valor de R$2.

A possibilidade de sair com um prêmio na Quina é maior. Neste concurso, é possível que o apostador receba prêmios acertando 2 (duque), 3 (terno), 4 (quadra) ou 5 (quina) números, além de poder realizar apostas com mais dezenas assinaladas em um único volante, pagando um valor a mais. Já a Mega Sena, premia aqueles que acertam 6, 5 e 4 números.

Esse é um dos principais motivos que fazem a Quina ser mais fácil que a Mega Sena. Além de ser um dos concursos mais populares do país, na Mega Sena, o objetivo do apostador é acertar 6 dezenas entre 60 disponíveis no jogo. O valor pago quando assinalados a quantidade de dezenas mínimas também é diferente, custa R$ 4,50.

Mas caso queira tentar valores maiores, os valores pagos são mais evidentes na Mega Sena. Na Quina, é estimado entre R$ 2 milhões para quem acertar os 5 dígitos sozinho, enquanto na Mega-Sena, acertando os 6 dígitos, os valores podem chegar até 400 milhões, como são vistos na tradicional Mega da Virada. Já nos concursos semanais, acertando 5 números na Mega Sena, o valor da premiação não chega a ultrapassar algo em torno de R$ 40 mil.

(Estagiária Karoline Caldeira, sob supervisão do editor executivo de OLiberal.com, Carlos Fellip)