Veja o que é a ‘Teimosinha’ na loteria Quina e como funciona esse tipo de apostas

Várias pessoas que costumam fazer apostas buscam as melhores estratégias e táticas na hora de montar seu jogo. Quem é apostador experiente do concurso da Quina, nas loterias, conhece uma das mais tradicionais: a Teimosinha. Veja o que é a ‘Teimosinha’ e como apostar com essa ferramenta.

O que é e como funciona a teimosinha?

A teimosinha é uma forma de apostar que repete a sequência de dezenas escolhidas em um concurso para mais sorteios. Ou seja, na hora de realizar uma aposta, seja ela simples ou com mais números, existe a possibilidade de fazer a teimosinha.

Com isso, o jogo feito pela pessoa pode se repetir e concorrer automaticamente por no mínimo três e no máximo 24 próximos sorteios.

Como fazer a teimosinha na Quina?

Para fazer a teimosinha na Quina é preciso avisar a atendente da casa lotérica, antes de efetuar sua aposta. Então é só solicitar a teimosinha na Quina pelo número de concursos que você achar melhor.

Quanto custa a teimosinha na Quina?

O preço é o mesmo e não sofre alteração. No entanto, é preciso pagar de uma vez só por todos os concursos que você queira utilizar a teimosinha da Quina.

Portanto, se utilizar a teimosinha em uma aposta simples, para concorrer por três sorteios, será necessário pagar R$ 6,00.

Caso seja escolhida a opção de insistir na mesma aposta por 24 concursos, o preço será de R$ 48,00.