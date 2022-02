Loteria: entenda o que é a Quina da Mega-Sena e quanto paga

Lotofácil, Lotomania, Super Sete. Esses são alguns dos vários sorteios que a Caixa oferta para a população como uma forma de mudar de vida e ficar milionário. Apesar da diversidade dos jogos, tem quem prefira apostar no que paga mais: a Mega-Sena. Mas também tem outros que optam pelo considerado ‘mais fácil’ em garantir algum valor: a Quina. Pensando nisso, explicamos abaixo o que é a Quina da Mega-Sena, suas diferenças e quano o sorteio paga aos apostadores.

O que é a Quina da Mega-Sena?

A Quina da Mega-Sena é um valor dado para quem acerta cinco números dos seis sorteados. Porém, a Loteria também tem o jogo da Quina, que assim como a Mega-Sena, pode ser apostado nas casas lotéricas ou pelo site Loterias Online.

Qual é a diferença entre o sorteio da Quina e acertar uma Quina na Mega-Sena?

Geralmente, os apostadores preferem apostar na Quina por considerarem um sorteio mais fácil, já que para sair milionário, basta acertar os cinco números do volante e garantir 35% do valor arrecadado. Já a quina da Mega-Sena paga 19% do valor arrecadado para aqueles que acertarem cinco números no cartão. Portanto, a diferença entre o jogo da Quina e acertar uma quina na mega-sena é basicamente o valor da premiação.

Quanto paga o sorteio da Quina?

O prêmio bruto do sorteio corresponde a 43,35% da arrecadação e os valores são distribuídos da seguinte forma:

35% são distribuídos entre os acertadores dos 5 números, 15% entre os acertadores de 4 números, 10% entre os acertadores de 3 números, 10% entre os acertadores de 2 números, 15% ficam acumulados e são distribuídos aos acertadores da Quina nos concursos de final 5

(Estagiária Paula Figueiredo, sob supervisão da coordenadora de OLiberal.com, Heloá canali)