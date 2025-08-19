Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Mundo chevron right

Mundo

Morrer virou crime? Cidades criam leis que proíbem os habitantes de falecer; entenda

Decreto inusitado foi usado como forma de protesto criativo para denunciar um problema grave e mobilizar a população

Riulen Ropan
fonte

“Fica terminantemente proibido morrer" (Foto: Freepik)

Uma lei bastante insólita chamou a atenção para a cidade de Lanjarón, no sul da Espanha, em 1999. Na época, o então prefeito José Rubio assinou uma medida metafórica que proibia os moradores de morrer aos sábados e domingos.

Embora sem validade prática, o decreto tinha como objetivo chamar a atenção para um problema real enfrentado pela população: a superlotação do cemitério local.

No texto, os cerca de 4 mil habitantes eram incentivados a “cuidar da saúde com o máximo empenho” e, se possível, evitar morrer até que a situação fosse resolvida — “até que a Prefeitura tome as providências necessárias para garantir um local digno de descanso eterno aos nossos mortos”.

VEJA MAIS

image Pode virar 'favelão', diz vereador de Santa Catarina sobre migrantes do Norte e Nordeste
O vereador diz que a solução passa pelo controle da entrada de pessoas no estado

image Avião com 273 passageiros faz pouso de emergência na Itália após falha em motor
O incidente ocorreu pouco depois da decolagem em Corfu, na Grécia, quando a tripulação percebeu problemas no motor

image VÍDEO: Casal é atingido por carro enquanto comia hambúrguer em lanchonete e sai ileso
O casal teve apenas ferimentos leves causados pelos estilhaços de vidro e voltaram ao restaurante depois

Enquanto a administração buscava um terreno adequado para a construção de um novo cemitério, o decreto servia como uma forma criativa de envolver a população no debate e destacar a urgência do problema.

O documento terminava com uma frase que chamou a atenção: “Fica terminantemente proibido morrer em Lanjarón.”

Segundo relatos da época, a resposta dos moradores foi positiva. O gesto, tratado com bom humor, teve repercussão internacional e virou exemplo de como a leveza pode ser usada como instrumento de mobilização social.

Cidade no Brasil seguiu o exemplo espanhol

Em 2005, um caso semelhante ocorreu em Biritiba Mirim, no interior de São Paulo. O prefeito da cidade, Roberto Pereira da Silva, sancionou uma lei municipal que, oficialmente, proibia os moradores de morrer.

Na realidade, tratava-se de um protesto contra a superlotação do cemitério local e contra as leis ambientais que impediam a construção de um novo espaço para sepultamentos. Assim como em Lanjarón, o episódio ganhou destaque na mídia e pressionou as autoridades a agir.

Cinco anos depois, em 2010, após a mobilização da população e a reformulação das normas pelo Conselho Nacional do Meio Ambiente (Conama), Biritiba Mirim finalmente conseguiu construir um novo cemitério.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

lei

proibido morrer

pribido morrer nos finais de semana
Mundo
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM MUNDO

AGORA VAI?!

Putin concordou em iniciar próxima fase do processo de paz, afirma Casa Branca

EUA e Rússica continuarão a coordenar com os ucranianos as negociações de paz.

19.08.25 15h53

Mundo

Quem é a princesa que quase perdeu vaga em Harvard após veto de Trump

Elisabeth, herdeira do trono da Bélgica, cursa mestrado em Políticas Públicas e foi afetada por medida contra estudantes estrangeiros

19.08.25 15h29

Ucrânia: Macron exclui compromisso da Otan em garantias e sugere exército mais forte

19.08.25 15h03

"Proibido Morrer"

Morrer virou crime? Cidades criam leis que proíbem os habitantes de falecer; entenda

Decreto inusitado foi usado como forma de protesto criativo para denunciar um problema grave e mobilizar a população

19.08.25 14h33

MAIS LIDAS EM MUNDO

PERIGO

Homem desenvolve doença rara após seguir orientação do ChatGPT

O paciente acabou desenvolvendo bromismo, uma intoxicação por brometos. Atualmente, trata-se de uma condição rara

13.08.25 11h06

MUNDO

Professor de pilates faz sexo com alunas em academia e vídeos vazam na web

As imagens, captadas pelas câmeras de segurança da academia onde ele trabalhava, foram divulgadas ilegalmente nas redes sociais

07.02.25 12h40

INÉDITO

Existe cirurgia para depressão crônica? Colombiana é a primeira a passar por procedimento inédito

Procedimento inovador implantou quatro eletrodos no cérebro de Lorena Rodríguez, 34, para tratar depressão resistente. Cirurgia foi realizada na Colômbia e é a primeira do tipo no mundo

14.08.25 19h17

OBJETO ESQUECIDO?

Homem vai ao hospital com dor no peito e médico encontra faca no raio-x; entenda a história

Paciente da Tanzânia viveu quase uma década com lâmina no corpo sem saber; caso surpreendeu médicos

14.08.25 20h05

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda