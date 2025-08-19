Avião com 273 passageiros faz pouso de emergência na Itália após falha em motor
O incidente ocorreu pouco depois da decolagem em Corfu, na Grécia, quando a tripulação percebeu problemas no motor
Um Boeing 757-300 da companhia aérea alemã Condor precisou realizar um pouso de emergência em Brindisi, na Itália, no último sábado (16), após apresentar falha no motor direito. A aeronave transportava 273 passageiros com destino à Alemanha.
O incidente ocorreu pouco depois da decolagem em Corfu, na Grécia, quando a tripulação percebeu problemas no motor. Testemunhas registraram imagens em que é possível ver chamas saindo da turbina direita. Segundo o portal especializado Aeroin, o motor foi desligado a cerca de 8 mil pés de altitude, e a aeronave permaneceu aproximadamente 30 minutos no ar antes de pousar com segurança em Brindisi.
Na manhã do domingo (17), outro Boeing 757-300 da Condor transportou os passageiros para Düsseldorf, na Alemanha, com cerca de 15 horas de atraso.
O avião que apresentou falha permanece na Itália, e a companhia ainda não divulgou informações sobre as causas do incidente. Especialistas consultados pelo Aeroin suspeitam que a falha possa ter sido provocada por “ingestão de aves pelo motor”.
