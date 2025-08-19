Capa Jornal Amazônia
Mundo

Mundo

VÍDEO: Casal é atingido por carro enquanto comia hambúrguer em lanchonete e sai ileso

O casal teve apenas ferimentos leves causados pelos estilhaços de vidro e voltaram ao restaurante depois

Gabrielle Borges
fonte

Segundos antes do acidente ocorrer, casal de influenciadores estava degustando lanche para criação de conteúdo (Reprodução)

Já imaginou estar lanchando com o seu companheiro em uma lanchonete e os dois serem atingidos por um carro, mas saírem ilesos de um acidente enorme? O que parecer ser uma história surreal, na verdade, ocorreu com um casal norte-americano, em Houston, nos Estados Unidos.

Nina Unrated e Patrick Blackwood, criadores de conteúdo de redes sociais, gravavam um vídeo de avaliação de comida no momento do acidente e descreveram o ocorrido como "experiência de quase morte". Os dois estavam sentados em uma mesa na janela em restaurante de brunch, que é um dos locais favoritos do casal. Eles provavam um hambúrguer, quando de repente o carro colidiu contra eles.

O vídeo do momento viralizou e já tem mais de quatro milhões de visualizações nas redes sociais.

Veja o vídeo

Apesar do susto, o casal teve apenas ferimentos leves causados pelos estilhaços de vidro. Eles foram levados ao hospital, e após receberem tratamento, foram para casa. Após se recuperar, o as vítimas do susto voltaram ao restaurante do incidente.

De acordo como site americano "TMZ", o dono do local afirmou que o motorista do veículo não se feriu e vai arcar com os danos causados.

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com.)

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

