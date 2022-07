Morre, aos 20 anos, 'menino mais alérgico do mundo' na Inglaterra

Diagnosticado com uma doença rara ainda quando bebê, o jovem Paul Braithwaite, morreu nesta terça-feira (5), aos 20 anos, em Manchester, na Inglaterra. O caso foi noticiado pelo jornal britânico “The Sun”.

Conhecido como o "menino mais alérgico do mundo", Paul tinha gastroenteropatia eosinofílica, condição rara que acomete pessoas do sexo masculino.

A doença – que não era registrada desde 1906 – causa dores abdominais em decorrência de infiltração de eosinófilos (células de defesa do sangue) e desencadeia uma série de alergias.

Os medicamentos usados por Paul causaram atrofia no crescimento do jovem que, mesmo aos 20 anos, ainda usava roupas de criança.

Em entrevista ao jornal "The Sun", os pais do garoto disseram que ele queria ter uma vida normal e fazer atividades corriqueiras sem as dores causadas pela doença.

“Ele só queria viver uma vida normal, ter um cachorro, aprender a dirigir, dar uma volta no quarteirão. Ele tinha um conjunto de necessidades muito complexas e lutava a cada passo. Esteve em ambulâncias aéreas, reanimação e terapia intensivas e nada o derrubou”, afirmou a mãe do jovem, Kelly Thorton.

“Ele era muito solitário, mas era feliz assim. A vida é muito curta. Tudo o que ele sempre quis foi ser normal”, disse o pai do garoto, Darren Braithwaite, em entrevista ao jornal britânico.