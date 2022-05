É possível ter alergia à água? Conheça doença rara que leva pessoas a não tomarem banho

Atividades cotidianas, como tomar banho ou beber água, são verdadeiras torturas para pessoas que são diagnosticadas como uma doença rara, a urticária aquagênica. A pele desses pacientes costuma ficar recoberta de manchas vermelhas e feridas dolorosas após o simples contato com a água.

É o caso da adolescente Abigail Beck, de 15 anos, que mora nos Estados Unidos, e descobriu ser alérgica à água. No mês de abril, ela foi diagnosticada com urticária aquagênica, que afeta apenas uma em cada 200 milhões de pessoas. Mas, as reações adversas à água começaram em 2019.

Desde então, a moça começou a evitar tomar banhos com frequência - apenas um a cada dois dias -, e passou a tomar anti-histamínicos para combater as reações. Entenda mais sobre a alegia à água:

É possível ter alergia à água?

Sim. A doença rara se chama urticária aquagênica e é caracterizada por uma reação alérgica à água, independentemente da temperatura.

Quais são os sintomas da doença?

A urticária aquagênica causa vermelhidão na pele, inchaço e coceira intensa. As lesões são pequenas e podem desaparecer após 30 a 60 minutos.

Como tratar alergia à água?

A ciência ainda não conseguiu compreender a causa da “alergia à água”. Por isso, não há um tratamento específico para a doença. Mas, os dermatologistas aconselham o uso de anti-histamínicos para aliviar o desconforto.

(*Estagiária Amanda Martins, sob supervisão da editora Web de OLiberal.com, Ana Carolina Matos)