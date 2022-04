Após picada de carrapato, homem morre com infecção cerebral rara

Um homem, que não teve o nome divulgado, morreu após desenvolver uma infecção cerebral rara provocada pela picada de um carrapato. O caso aconteceu no americano do Maine, e foi confirmado pelo Centro de Controle e Prevenção de Doenças dos Estados Unidos (CDC, na sigla em inglês). As informações são do jornal O Globo.

De acordo com as autoridades de saúde, a infecção foi causada pelo vírus Powassan, que causa uma doença transmitida pela picada de carrapatos de veados infectados. A vítima desenvolveu sintomas neurológicos e chegou a receber atendimento médico, mas morreu no hospital.

O vírus é considerado raro. Segundo o CDC, a estimativa é que haja cerca de 25 relatos por ano nos Estados Unidos. No entanto, as autoridades de saúde afirmam que o número de casos aumentou nos últimos anos, com destaque para o período entre a primavera e o outono.

Sintomas

As pessoas infectadas pelo vírus podem apresentar sintomas que começam entre uma semana a um mês após a picada. Eles podem incluir febre, dor de cabeça, vômitos, fraqueza, confusão, perda da coordenação, perda da memória, fala arrastada ou convulsões.

O vírus também pode causar problemas neurológicos graves, como inflamação cerebral, conhecida como encefalite, que pode ser mortal. Apesar dos riscos, especialistas afirmam que muitas pessoas infectadas não ficam doentes.

Para a doença não existem vacinas ou medicamentos que a previnam ou tratem. Assim, de acordo com as autoridades, a melhor opção contra a doença é a prevenção das picadas de carrapatos. Especialistas aconselham evitar áreas arborizadas e com grama alta durante a temporada de carrapatos. Ainda, sempre que possível, ficar no meio das trilhas ao caminhar. O uso de repelente também é amplamente recomendado.