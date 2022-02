Alergia ao sexo? Entenda a doença rara que pode causar paralisia temporária

Um caso infrequente de alergia ao sexo, que inclui irritação na pele e até paralisia temporária, foi diagnosticado em Chloe Lowery, de 18 anos, quando a jovem praticou o ato sexual pela terceira vez e teve contato com o sêmen. O caso "inusitado" é uma hipersensibilidade ao plasma seminal humano, uma rara reação às proteínas encontradas no esperma da maioria dos homens. Pensando na infrequência da reação, explicamos o que é a doença rara, seus sintomas e como se proteger.

VEJA MAIS

O que é a "alergia ao sexo"?

A hipersensibilidade ao plasma seminal humano, ou seja, alergia ao sêmen, é definida como um conjunto de sintomas sistêmicos que surgem como uma resposta imune aos componentes proteicos existentes no sêmen.

Quais são os sintomas da hipersensibilidade?

Conforme artigos médicos, os sintomas ocorrem cerca de 10 ou 30 minutos depois da ejaculação e podem durar por horas e até dias. A pessoa pode apresentar na área de contato:

Vermelhidão Coceira Inchaço

Alergia ao sexo pode causar paralisia temporária?

Segundo a jovem diagnosticada, um dos seus sintomas mais sérios quando teve contato com o sêmen foi uma paralisia temporária na metade do rosto, que durou cerca de três horas. “O lado direito do meu rosto estava caído e eu simplesmente não conseguia expressar emoção pelo menos com a boca. É como quando você leva uma anestesia no dentista”, relatou. A paralisia pode ser uma reação anafilática presente na minoria dos alérgicos.

Como posso evitar a alergia?

Uma pessoa com alergia ao sexo pode fazer o uso de antialérgicos ou apenas evitar ter relações sem camisinha.

(Estagiária Paula Figueiredo, sob supervisão de Tainá Cavalcante, editora web de OLiberal.com)