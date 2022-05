Doença rara: menina de dois anos tem dois braços e duas pernas extras

Uma criança nasceu com dois braços e pernas extras presos à cintura. O caso é raro. Atualmente, a garota está com dois anos e mora no vilarejo em Nawade, Bihar, na índia. A família pede ajuda às autoridade para que garota consiga melhorar a qualidade de vida.

Imagem compartilhada na internet mostra a mãe abalada com a menina e os membros expostos. Segundo o site The Mirror, a criança é capaz de ficar de pé em suas duas pernas funcionais e parece ter pleno uso dos braços extras. Agora, a família está pedindo ajuda às pessoas para arrecadar fundos suficientes para uma operação de remoção dos membros.

Ainda de acordo com o site internacional, os braços e pernas extras estão afetando a qualidade de vida da criança. Acredita-se que o irmão de 11 anos da menina também nasceu com uma deficiência.

