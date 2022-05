Jovem supera limitações de doença rara, rompe preconceitos e se forma em jornalismo

Christopher Alvarez nasceu com uma doença rara e é a única pessoa diagnosticada com displasia tanatofórica tipo II a chegar aos 23 anos de idade. Enfrentando as limitações físicas da doença, como o encurtamento dos membros e os pulmões subdesenvolvidos, o jovem colombiano também conseguiu vencer as barreiras do preconceito e realizou um sonho: tornar-se jornalista.

Com o apoio da mãe, o rapaz tem quebrado todos os dias os prognósticos dados pelos médicos. E é na família que Christopher encontra a maior motivação para vencer, banindo qualquer pensamento sobre as “limitações” que a sociedade o impõe.

A prova disso é que além de ter se formado em jornalista, e atualmente, fazer mestrado na Universidade de Columbia, Christopher também já escreveu matérias para os jornais The City e New York Lens, cobrindo temas políticos e a vacinação contra a covid-19.

