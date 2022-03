Tia Ma é vítima de racismo em supermercado: 'Desesperador'

Em uma ida ao supermercado, a jornalista Maíra Azevedo, a Tia Ma, afirma que sofreu racismo por parte de funcionário do local. A apresentadora disse que foi perseguida durante todo o período de compras. A princípio, ela acreditou se tratar de um caso de assédio, mas logo se deu conta de ser vítima de preconceito.

"Fui ao mercado e um segurança me seguia. Ia atrás de mim e eu com medo dele estar me assediando. Até que me dei conta que era o racismo nosso de cada dia. Estava sendo discriminada por ser suspeita. Aquilo foi me dando um desespero. E é assim que a gente enlouquece. Porque não precisa nada ser dito. É o olhar, a perseguição. A abordagem é sempre a mesma. Nos seguem e nos olham como marginais em potencial", escreveu Tia Ma no Twitter.

A apresentadora não se calou e gritou na loja para que parassem com a perseguição. Logo em seguida buscou falar com a gerência do local.

"E é preciso que as lojas entendam que a segurança, mesmo que terceirizada, é responsabilidade das redes. Ao falar com a gerente, que primeiro tentou negar o fato, mas ao perceber que eu não era uma pessoa desinformada, ela concordou e disse que falaria com o funcionário. Mas fiz questão de reafirmar que não é um problema dele e sim da loja, pois se ele está a serviço do mercado, é a própria rede que estava me seguindo e me colocando como suspeita", comentou ela.

Tia Ma ainda desabafou que após o ocorrido não conseguiu segurar as lágrimas: "Fiquei paralisada e, ao entrar no carro, chorei. Só agora consegui escrever, porque dói demais. Precisei gritar para o homem parar de me seguir, e ele me seguindo estava me sentindo coagida. Me fortaleci porque estava na companhia de minha tia e depois mais duas clientes afirmaram que isso (a discriminação) já é uma constante na loja. Que isso deixe de fazer parte do nosso cotidiano", concluiu a jornalista.

(Estagiária Painah Silva, sob supervisão da Coordenadora de Conteúdo de Cultura, Sonia Ferro)