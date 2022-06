Doença rara faz mulher ter ‘cheiro de peixe’ o dia todo; entenda

Uma mulher chamada Kelly Fidoe-White, de 41 anos, sofre de uma condição rara que a faz ter cheiro de peixe. Chamada de trimetilaminúria (TMAU) e conhecida como "síndrome do odor de peixe", a doença genética não possui causa conhecida e a pessoa portadora pode apresentar odor que remete a peixe, ovos podres, cebola estragada, lixo e até fezes.

VEJA MAIS

A síndrome do odor de peixe é uma doença que ocorre quando o corpo não consegue decompor a trimetilamina, uma substância que apresenta odor muito forte e característico. Estima-se que existam cerca de 100 pessoas no mundo que foram diagnosticadas com esse mal. Porém, alguns profissionais da saúde acreditam que mais casos ainda não foram descobertos.

Kelly disse ter tido os primeiros sintomas aos seis anos, quando percebeu que a urina cheirava a peixe. Já na puberdade, ela passou a desenvolver um odor corporal forte. Para tentar disfarçar o odor, ela tomava banho várias vezes ao dia. Mas não sabia que a atitude acabava piorando o problema. Somente em 2015, aos 34 anos, a inglesa foi diagnosticada.

"As pessoas chamam isso de maldição, e eu posso ver o porquê", disse Kelly em uma entrevista. Para ela, a condição é confusa e isoladora.

(Estagiária Maiza Santos, sob supervisão da editora Web de OLiberal.com, Ana Carolina Matos)