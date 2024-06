Montanhistas da Polônia são resgatados nos Alpes; veja o vídeo!

Três montanhistas polacos foram resgatados nos Alpes Ocidentais italianos. Os alpinistas ficaram presos por uma noite no pico Dente do Gigante, localizado na fronteira da Itália com a França. Confira o vídeo do momento do resgate:

Naturais da Polônia, os escaladores pediram ajuda à equipe de salvamento italiana ao não conseguirem descer. Em boas condições de saúde, eles não precisaram de atendimento médico.

Para chegar até o local, a equipe precisou de helicóptero. O resgate foi rápido e sem complicações.

O Dente do Gigante é o pico mais alto das montanhas, com 4.013 metros de altura. Para visitar o local, é possível contratar guia, com valores a partir de € 830 (aproximadamente, R$ 4,9 mil na cotação atual).

(*Lívia Ximenes, estagiária sob supervisão da coordenadora de Oliberal.com, Heloá Canali)