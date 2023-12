Vulcão entra em erupção e lança coluna de cinzas com 3 km de altura na Indonésia

O vulcão no Monte Marapi, o mais ativo da ilha de Sumatra, na Indonésia, entrou em erupção às 14h54 (horário local) neste domingo (3), lançando uma coluna de cinzas com três quilômetros de altura, segundo autoridades do país. Alpinistas precisaram ser retirados às pressas dos arredores da montanha, mas as autoridades locais ainda buscam informações sobre o paradeiro de 42 alpinistas. Não há registro de vítimas ou danos de maiores proporções.

VEJA MAIS

“Podemos ver esta coluna de cinzas escuras muito intensas inclinando-se para leste”, disse Hendra Gunawan, chefe do Centro Indonésio de Vulcanologia e Riscos Geológicos. “Nem as pessoas que vivem ao redor do vulcão, nem os turistas podem entrar num raio de três quilômetros ao redor da cratera”, completou.

Com o nome que significa “montanha de fogo”, o Monte Marapi tem 2.891 metros de altura e está no terceiro nível de alerta numa escala de quatro, segundo as autoridades. Ahmad Rifandi, chefe da estação de monitoramento de Marapi, informou que a chuva de cinzas já atingiu a cidade de Bukittinggi, a terceira maior cidade de Sumatra, com uma população de mais de 100 mil habitantes.

A Indonésia fica localizada no Anel de Fogo do Pacífico, uma área onde as placas continentais se encontram, gerando atividade vulcânica e sísmica significativa, e possui quase 130 vulcões ativos.