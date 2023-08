Vulcão Etna entra em erupção e provoca fechamento de aeroporto na Itália

Nesta segunda-feira (14), o aeroporto de Catânia, no leste da ilha italiana da Sicília, suspendeu todos os voos por conta de uma nova erupção do vulcão Etna. O anúncio foi feito pela empresa de gestão aeroportuária Sac, que administra o terminal. A medida busca a segurança da operações aéreas, visto que as cinzas do vulcão cobriram todo o espaço aéreo da região.

"Devido a uma erupção do Monte Etna (...) e à queda de cinzas vulcânicas, as operações de voo estão suspensas até as 20h", anunciou a operadora no Twitter.

Na rede social, a Sac pediu também aos passageiros que entrem em contato com a companhia aérea pelas quais deveriam embarcar nesse período para obter mais informações.

A prefeitura de Catânia publicou em seu site oficial um decreto proibindo a circulação de veículos de duas rodas, bicicletas e motocicletas, nas próximas 48 horas, "devido ao fato de que várias partes da cidade estão cobertas por uma camada de cinzas vulcânicas".

O Monte Etna, cujo cume encontra-se a 3.324 metros de altitude, é o vulcão ativo mais alto da Europa. Em 2022, cerca de 10 milhões de passageiros transitaram pelo Aeroporto Internacional de Catânia, que cobre a parte oriental da Sicília, um dos destinos turísticos mais populares da Itália.

(*Luciana Carvalho, estagiária sob supervisão de Tainá Cavalcante, editora de OLiberal.com)